Держави, чиї громадяни загинули на борту PS752, заявляють, що Іран відмовився від переговорів

Іран відмовився від зобов’язань долучитися до переговорів із Міжнародною групою з координації та допомоги жертвам збиття рейсу PS752. Про це йдеться в спільній заяві України, Канади, Швеції та Великої Британії, українську версію якої Міністерство закордонних справ України оприлюднило 6 січня.

У заяві з нагоди прийдешніх других роковин збиття літака держави вказують на те, що закликали Іран долучитися до переговорів про виконання власних міжнародно-правових зобов’язань щодо відшкодування шкоди через збиття літака. Зокрема, Міжнародна група пропонувала Тегерану долучитися до переговорів до 5 січня 2022 року.

«На превеликий жаль, 27 грудня нами було отримано однозначну відповідь від Ірану, в якій зазначалось, що Іран не бачить потреби вести переговори з Міжнародною групою. Попри те, що Іран спочатку погодився співпрацювати з Міжнародною групою, про що було повідомлено під час першого раунду переговорів 30 липня 2020 року, Іран наразі змінив свою позицію та категорично виступає проти будь-яких подальших переговорів, які пов’язані з нашою колективною вимогою про відшкодування збитків за збиття PS752», – йдеться в зверненні.

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Група країн стверджує, що питання компенсацій повинно вирішуватися колективно, «щоб забезпечити справедливе та рівне ставлення до всіх жертв трагедії».

«Іран продовжує уникати виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань, відмовляючись вести подальші переговори з Міжнародною групою та не відшкодовуючи шкоди за свої дії. Міжнародна група не вважає за доцільне терпіти наругу над пам’яттю 176 невинних жертв. Незважаючи на наші зусилля за останні два роки та численні спроби вирішити це питання шляхом переговорів, Міжнародна група визначила, що всі подальші спроби переконати Іран і вступити в переговори є марними», – додають держави-члени групи.

Міжнародна група планує зосередитися на «подальших діях для вирішення цього питання у відповідності до норм міжнародного права». Країни заявляють про свою єдність у намірі «притягнути Іран до відповідальності за дії та бездіяльність його цивільних і військових посадових осіб, які призвели до незаконного збиття рейсу PS752» та зрештою домогтися відшкодування Тегераном шкоди, завданої через збиття пасажирського рейсу.

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8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».