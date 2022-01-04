Суд у Канаді присудив 84 мільйони доларів родичам 6 людей, які загинули внаслідок збиття Іраном літака МАУ

Канадський суд присудив 84 мільйони доларів родинам шести людей, які загинули в січні 2020 року, коли іранський Корпус вартових ісламської революції збив поблизу Тегерана літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ). Понад 130 зі 176 загиблих мали зв’язки з Канадою.

Родичі, яким було присуджено компенсацію в рішенні, оголошеному 3 січня, подали цивільний позов проти Ірану та інших чиновників, яких вони вважають винними в інциденті. Іран не захищав себе в суді.

Адвокат позивачів заявив, що його команда намагатиметься арештовувати іранські активи, включно із нафтовими танкерами, щоб забезпечити відшкодування родинам жертв.

У травні 2021 року той же суд у Канаді постановив, що знищення комерційного літака було навмисним терористичним актом, Іран засудивце рішення як «ганебне». Раніше Іран визнав, що його сили ненавмисно збили літак, що прямував до Києва, прийнявши реактивний літак за американську ракету. У січні 2020 року іранські сили перебували у підвищеній бойовій готовності після вбивства генерала Касема Сулеймані в результаті удару безпілотника США.