Напередодні других роковин збиття літака МАУ в Ірані ОГП розповів про деталі свого розслідування

Напередодні других роковин збиття в Ірані літака авіакомпанії МАУ рейсу PS 752 Офіс генпрокурора прозвітував про стан досудового розслідування.

За два роки у кримінальному провадженні щодо збиття літака відправлено 26 міжнародних запитів до іноземних країн. При цьому Іран продовжує фактично ігнорувати українські запити про міжнародну правову допомогу... В рамках кримінального провадження досліджено 8 звітів, підготовлених представниками іноземних країн та організацій: 4 – іранських, 3 – канадських та 1 – спеціального доповідача ООН», – йдеться на сайті ОГП.

«Ретельно приховуються (іранською стороною – ред.) імена і посади обвинувачених осіб та дії, які інкримінуються кожному з них. Втім, я хочу запевнити, що ми рухаємося вперед у нашому кримінальному провадженні. І ми не єдині у цій боротьбі за справедливість. Канада, Великобританія та Швеція є надійними нашими партнерами як у міжурядовому процесі, так і у кримінальному блоці питань», – заявив заступник генпрокурора Максим Якубовський, який 21 грудня зустрівся з родичами жертв.

За даними ОГП, у рамках розслідування в якості свідків допитано понад 50 осіб, проведено більш ніж 100 оглядів фото та відеоматеріалів, проведено із залученням спеціалістів слідчий експеримент, триває комплексна комісійна криміналістична експертиза.

16 грудня члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 зажадали від іранської сторони підтвердити свою готовність до переговорів про відшкодування збитків до 5 січня 2022 року. Публічних повідомлень від іранської сторони щодо цього не надходило.

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8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».