Європейські країни закликають до поспіху в ядерних переговорах з Іраном

Дипломати трьох європейських країн, безпосередньо залучених до переговорів з метою відновити непевну ядерну угоду 2015 року з Іраном, підкреслили «терміновий» характер переговорів.

Восьмий раунд переговорів щодо відновлення угоди, розірваної тодішнім президентом США Дональдом Трампом в 2018 році, розпочався у Відні 27 грудня.

«Ці переговори є невідкладними... Ми чітко знаємо, що ми наближаємося до точки, коли ескалація ядерної програми Ірану повністю спустошить Спільний всеосяжний план дій (офіційна назва угоди – ред.)», – йдеться в заяві учасників переговорів із Великої Британії, Франції та Німеччини.

На їхню думку, учасники мають «тижні, а не місяці, щоб укласти угоду, перш ніж основні переваги СВПД у нерозповсюдженні будуть втрачені».

Окрім переговорників від трьох європейських держав, дипломати двох інших сторін, які залишилися сторонами угоди, – Китаю та Росії – також беруть безпосередню участь у зусиллях із перезапуску угоди.

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Представник Росії на переговорах Михайло Ульянов 29 грудня заявив, що зустрівся зі своїм американським колегою Робертом Меллі у Відні.

Сьомий раунд переговорів – перший під керівництвом нового жорсткого президента Ірану Ебрагіма Раїсі – завершився 17 грудня після того, як Тегеран додав деякі нові вимоги до робочого тексту, зокрема щодо скасування санкцій США.

Тегеран заявив, що хоче «гарантій», що Вашингтон, який опосередковано бере участь у віденських переговорах, повернеться до угоди.

«Найважливіше питання для нас – досягти точки, коли, по-перше, іранську нафту можна буде легко і безперешкодно продавати», – цитують іранські медіа міністра закордонних справ Хосейна Аміра-Абдоллахяна в Тегерані перед поновленням переговорів цього тижня.

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Представник Росії на переговорах Михайло Ульянов 28 грудня заявив, що робоча група досягає «безперечного прогресу».

Натомість речник Державного департаменту США Нед Прайс сказав, що Вашингтон вважає, що ще занадто рано говорити, наскільки істотним є цей прогрес. Він повідомив журналістам, що Сполучені Штати ще не бачать достатнього поспіху з боку Ірану.

Угода, укладена 2015 року, обмежувала багато аспектів дослідницької програми Ірану, водночас відкриваючи її для більшого контролю з боку ядерного органу ООН, МАГАТЕ. Натомість було знято багато економічних санкцій, повʼязаних з ядерною діяльністю. Але попередній президент США Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з угоди і відновив санкції.

У відповідь Тегеран поступово порушив обмеження, встановлені пактом. Президент США Джо Байден пообіцяв знову приєднатися до угоди, якщо Іран повернеться до повного дотримання її умов.