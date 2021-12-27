Французький турист, що перебуває під вартою в Ірані з минулого року, оголосив голодування

Французький турист Бенджамін Брієр, який із весни минулого року перебуває в іранській в’язниці за звинуваченням у шпигунстві, розпочав голодування, повідомили його адвокат і сестра в заяві від 27 грудня.

Водночас представник МЗС Франції заявив, що французька влада підтримує тісні зв’язки з Брієром, його відвідали 21 грудня і знову сконтактували з ним 27 грудня.

Міністерство назвало звинувачення проти 36-річного француза, якого утримують у в’язниці Валікабад у місті Мешхед на північному сході Ірану, «незрозумілими».

Брієра звинуватили у шпигунстві й пропаганді проти Ірану після арешту в травні минулого року, коли він літав міні-вертольотом із дистанційним керуванням у пустелі поблизу кордону Туркменистану й Ірану. Засудження за звинуваченням у шпигунстві в Ірані карається стратою.

Його родина каже, що він простий турист, який у 2018 році вирушив на своєму автокемпінгу в подорож, яка почалася зі Скандинавії, а потім продовжилася до Ірану.

«Відчуття покинутості – і страждання – змусило Бенджаміна Брієра розпочати голодування, щоб попередити іранські та французькі органи влади про абсурдність його затримання», – заявили його сестра Бландін Брієр і адвокат Філіп Валент.

Звільнити Брієра, який перебуває під вартою протягом 570 днів, також закликав іранський адвокат-правозахисник Саїд Дехган.