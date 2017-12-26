Іран підтвердив смертний вирок засудженому за шпигунство науковцю

Верховний суд Ірану підтвердив смертний вирок засудженому за шпигунство науковцеві, який має подвійне, шведсько-іранське громадянство. Про це 25 грудня заявив прокурор Тегерана Аббас Джафарі Долатабаді.

Дослідник стокгольмського інституту Каролінска, фахівець із медицини катастроф Ахмадреза Джалалі був заарештований у квітні 2016 року під час візиту на конференцію в Тегерані за звинуваченнями в шпигунстві та «неприязні до Бога», злочині, який в Ірані може каратися смертю. Згодом Ахмадреза Джалалі був засуджений.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International та дружина Джалалі заявили в цьому місяці, що адвокатам також повідомили: Верховний суд розглянув справу та підтвердив смертний вирок.