МЗС Ірану назвало умову Тегерана перед початком переговорів у Відні щодо ядерної угоди

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян заявив, що поновлені переговори зі світовими державами про порятунок ядерної угоди 2015 року з Іраном ґрунтуються на новому спільному документі, який гарантуватиме можливість Тегерана експортувати нафту без обмежень.

«Найважливіше питання для нас – це досягти точки, коли, по-перше, іранську нафту можна буде легко і безперешкодно продавати. Гроші від нафти (продажу) мають бути депоновані як іноземна валюта в іранських банках, щоб ми могли користуватися всіма економічними вигодами, передбаченими Спільним комплексним планом дій», – цитують іранські ЗМІ слова міністра закордонних справ 27 грудня, перед початком переговорів у Відні.

Амір-Абдоллахян з нагоди сьогоднішнього, восьмого раунду переговорів, заявив про необхідність зняття санкцій проти Ірану через ядерну програму.

Головний переговорник ЄС з Іраном Енріке Мора минулого тижня закликав підвищити темп переговорів.

У прямих переговорах з Іраном беруть участь дипломати сторін, які все ще є в угоді – Китаю, Великобританії, Франції, Німеччини та Росії. Участь США опосередкована.

«Ядерні переговори» не досягли значного прогресу відтоді, як поновилися в листопаді після п’ятимісячної перерви.

У заяві ЄС сказано, що учасники «продовжать дискусії щодо перспективи можливого повернення Сполучених Штатів до [угоди] і про те, як забезпечити повне та ефективне виконання угоди всіма сторонами».

Міністр закордонних справ Ірану Амір-Абдоллахян заявив, що європейські переговорники, зокрема Франція, не представили жодних «нових практичних ініціатив» і не були конструктивними в останньому раунді.

США рішенням тодішнього президента Дональд Трамп вийшли з угоди у 2018 році. Тегеран, який стверджує, що його ядерна програма призначена лише для цивільних цілей, відтоді поступово розширив програму та почав збагачувати уран, вийшовши за межі, дозволені в угоді.