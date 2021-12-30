Іран заявляє про запуск ракети для «космічної дослідницької місії»

Іран запустив ракету із трьома супутниками, повідомило Іранське державне телебачення 30 грудня. З повідомлення не зрозуміло, коли саме стався запуск і який тип ракети-носія використовувався та чи були якісь об’єкти успішно виведені на орбіту Землі.

Інформаційне агентство Ірану Tasnim процитувало представника ВПС Ахмада Хоссейні, який сказав, що запуск був «місією космічних досліджень».

Запуск відбувся на тлі складних переговорів у Відні між Тегераном та світовими державами щодо історичної угоди 2015 року, спрямованої на обмеження ядерної програми Ірану. Ця угода перебуває під загрозою з того часу, як Сполучені Штати вийшли з неї і знову запровадили санкції проти Ірану у 2018 році.

28 грудня європейські делегати на переговорах у Відні заявили: «впевнені, що наближаємося до точки, коли ескалація ядерної програми Ірану повністю зруйнує» угоду 2015 року.

Однією з причин, чому адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа відмовилася від угоди, була стурбованість тим, що вона не обмежує стратегічну ракетну програму Ірану.

Громадянській космічній програмі Ірану завадили невдалі запуски. У рамках паралельної програми Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у 2020 році було успішно запущено супутник.