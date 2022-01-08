«Нам відомі імовірні виконавці злочину» – Мамедов у другу річницю збиття рейсу МАУ в Ірані

Слідчі знають імена імовірних виконавців у справі про збиття літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», але Іран не надає належного сприяння в розслідуванні катастрофи поблизу Тегерана. Про це в другу річницю трагедії написав колишній заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, який працював у складі міжнародної групи з розслідування цього злочину.

«Cлідство в Україні просувалося би значно краще, якби Іран надав належне сприяння. За два роки з боку Ірану фактично немає співробітництва. Україні слід активізувати власне розслідування і наполягати на міжнародній співпраці з країнами, що також потерпіли. З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб. У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність та сплатити компенсації Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН», – написав Мамедов у твітері.

Іран 7 січня заявив про готовність до двосторонніх переговорів з країнами, які втратили своїх громадян в результаті авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» біля Тегерана.

Ця заява з’явилася після того, як 6 січня Україна, Канада, Швеція та Велика Британія розкритикували Іран за відмову долучитися до переговорів із Міжнародною групою з координації та допомоги жертвам збиття рейсу PS752.

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8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».