Авіакатастрофа літака МАУ: Іран готовий до переговорів на двосторонній основі

Іран готовий до двосторонніх переговорів з країнами, які втратили своїх громадян в результаті авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» біля Тегерану, повідомляє у п’ятницю агентство «Рейтер» з посиланням на заяву іранського МЗС.

Ця заява з’явилася після того, як напередодні Україна, Канада, Швеція та Велика Британія розкритикували Іран за відмову долучитися до переговорів із Міжнародною групою з координації та допомоги жертвам збиття рейсу PS752.

«Іран підтверджує свою готовність до співпраці на двосторонній основі з кожною з цих країн», – цитує агенція заяву міністерства закордонних справ Ірану. В офіційному повідомленні МЗС Ірану також йдеться, що ці перемовини мають відбуватися з повагою до «суверенітету й внутрішнього законодавства».

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8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».