Франція слідом за США  говорить про «прогрес» на ядерних переговорах із Іраном

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан 7 січня висловив оптимізм щодо можливого повернення до ядерної угоди з Іраном, але попередив, що на ці міжнародні переговори «час спливає». Французький високопосадовець сказав, що «ми рухаємося в позитивному напрямку» і «я залишаюся переконаним, що ми зможемо досягти угоди».

Водночас Ле Дріан зазначив, що «якщо ми швидко не досягнемо згоди, не буде про що домовлятися».

Сполучені Штати, вихід яких із договору 2015 року між світовими державами та Іраном три роки тому спричинив до поновлення односторонніх санкцій, щоб чинити тиск на керівництво Ірану, цього тижня заявили, що переговори, розпочаті 3 січня, мали «помірний прогрес».

Тегеран після виходу США з угоди прискорив частину своїх і нещодавно зірвав зусилля міжнародної інспекції МАГАТЕ на одному зі своїх обʼєктів, а також наполягав на скасуванні санкцій Сполучених Штатів, перш ніж Іран повернеться до угоди. Західні лідери, які закликають повернутися до угоди, не називали конкретних термінів, але попереджали, що є «тижні, а не місяці», щоб досягти угоди, щоб врятувати угоду шестирічної давності.