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Ізраїль: чотирьох жінок звинуватили у шпигунстві на користь Ірану

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт, коментуючи справу, похвалив співробітників розвідки за запобігання «ворожій терористичній діяльності проти держави Ізраїль»

Служба внутрішньої розвідки Ізраїлю «Шин Бет» повідомила, що чотирьох місцевих жительок, які надіслали фотографії та іншу інформацію іранському оперативнику, звинуватили в шпигунстві на користь Ірану.

Жінок, які, за даними місцевих медіа, були єврейськими іммігрантками з Ірану, звинуватили в «серйозних злочинах» протягом останнього місяця, йдеться в заяві «Шин Бет» від 12 січня.

За повідомленням, іранський оперативник – чоловік, який називав себе Рамбод Намдар – спочатку зв’язався з жінками у фейсбуці, видаючи себе за іранського єврея.

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За даними служби, хоча жінки підозрювали, що чоловік є іранським оперативником, вони все ж надали йому розвідувальні дані в обмін на оплату, йдеться у заяві. У деяких випадках контакти тривали кілька років.

Жінки, як стверджують, надіслали іранцям кілька фотографій, у тому числі дипломатичних представництв Сполучених Штатів у Тель-Авіві та Єрусалимі, виборчої дільниці, офісу міністерства внутрішніх справ і торговельного центру.

У розвідувальному відомстві заявили, що ця інформація могла бути використана для здійснення терактів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт похвалив співробітників розвідки за запобігання «ворожій терористичній діяльності проти держави Ізраїль».

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«Спроби Ірану завдати шкоди безпеці Ізраїлю не обмежуються безпекою та розвідкою, але також поширюються на спроби вплинути на громадян Ізраїлю, на суспільство Ізраїлю, з метою посіяти поляризацію та розкол, підірвати політичну стабільність Ізраїлю та підважити довіру суспільства до уряду», – сказав він.

Раніше цього місяця сайт великої ізраїльської англомовної газети Jerusalem Post зазнав атаки з боку проіранських хакерів за день до річниці вбивства високопоставленого іранського генерала Касема Сулеймані в результаті удару безпілотника США.

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