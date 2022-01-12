Ізраїль: чотирьох жінок звинуватили у шпигунстві на користь Ірану

Служба внутрішньої розвідки Ізраїлю «Шин Бет» повідомила, що чотирьох місцевих жительок, які надіслали фотографії та іншу інформацію іранському оперативнику, звинуватили в шпигунстві на користь Ірану.

Жінок, які, за даними місцевих медіа, були єврейськими іммігрантками з Ірану, звинуватили в «серйозних злочинах» протягом останнього місяця, йдеться в заяві «Шин Бет» від 12 січня.

За повідомленням, іранський оперативник – чоловік, який називав себе Рамбод Намдар – спочатку зв’язався з жінками у фейсбуці, видаючи себе за іранського єврея.

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За даними служби, хоча жінки підозрювали, що чоловік є іранським оперативником, вони все ж надали йому розвідувальні дані в обмін на оплату, йдеться у заяві. У деяких випадках контакти тривали кілька років.

Жінки, як стверджують, надіслали іранцям кілька фотографій, у тому числі дипломатичних представництв Сполучених Штатів у Тель-Авіві та Єрусалимі, виборчої дільниці, офісу міністерства внутрішніх справ і торговельного центру.

У розвідувальному відомстві заявили, що ця інформація могла бути використана для здійснення терактів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт похвалив співробітників розвідки за запобігання «ворожій терористичній діяльності проти держави Ізраїль».

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«Спроби Ірану завдати шкоди безпеці Ізраїлю не обмежуються безпекою та розвідкою, але також поширюються на спроби вплинути на громадян Ізраїлю, на суспільство Ізраїлю, з метою посіяти поляризацію та розкол, підірвати політичну стабільність Ізраїлю та підважити довіру суспільства до уряду», – сказав він.

Раніше цього місяця сайт великої ізраїльської англомовної газети Jerusalem Post зазнав атаки з боку проіранських хакерів за день до річниці вбивства високопоставленого іранського генерала Касема Сулеймані в результаті удару безпілотника США.