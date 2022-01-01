Ізраїль повідомив про ракети, випущені зі Смуги Гази

Ізраїльські військові заявили, що дві ракети, випущені з Сміги Гази, впали в Середземному морі біля узбережжя Тель-Авіва вранці 1 січня.

Військові заявили, що сирен не вмикали і захисних заходів не вживали.

«Хамас», палестинське ісламістське угруповання, що контролює Смугу Гази, наразі не коментувало інцидент.

Минулого року «Хамас» неодноразово запускав ракети по Ізраїлю під час 11-денної суперечки, спричиненої напруженістю в Єрусалимі. Із травня діє припинення вогню.

Минулого місяця ізраїльські військові заявили, що з моменту припинення вогню з Гази було випущено п’ять ракет та мінометів.

29 грудня в результаті обстрілу зі Сміги Гази було поранено ізраїльського мирного жителя, що змусило ізраїльських військових відповісти танковими пострілами. Повідомлялося, що троє палестинців зазнали поранень.

Ізраїль підтримує блокаду анклаву Гази з 2007 року, коли до влади прийшов «Хамас».