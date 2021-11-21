В Єрусалимі член «Хамасу» відкрив вогонь, є вбитий та поранені

В Єрусалимі внаслідок нападу члена радикального палестинського угруповання «Хамас» 21 листопада було вбито ізраїльтянина, ще трьох людей поранено.

Нападник відкрив вогонь у Старому місті, неподалік Храмової гори, яку вважають священною як євреї, так і мусульмани. Серйозні поранення отримали двоє ізраїльтян – мирних жителів, один із яких згодом помер. Також було поранено двох ізраїльських поліцейських. Нападника застрелила поліція.

У «Хамас» підтвердили, що нападник був членом цього угруповання, мешканцем Східного Єрусалиму, і назвали його дії «героїчною операцією», давши при цьому зрозуміти, що він діяв один.

Це другий за останні дні напад у Старому місті Єрусалиму. 17 листопада 16-річний палестинець напав із ножем на ізраїльських поліцейських і був застрелений.

За даними ізраїльських ЗМІ, загиблий ізраїльтянин – перша жертва нападів палестинців у Єрусалимі більш ніж за пів року.

Старе місто – частина Східного Єрусалиму, анексованого Ізраїлем після 1967 року. Ізраїль вважає Єрусалим своєю неподільною столицею. Палестинці наполягають на тому, що Східний Єрусалим має стати столицею їхньої майбутньої держави, і звинувачують Ізраїль в окупації своїх земель.