Ізраїльська поліція застрелила палестинку через ймовірну спробу нападу з ножем

Ізраїльські поліцейські застрелили жінку-палестинку, яка нібито намагалася завдати їм удару ножем у Старому місті східного Єрусалиму.

У заяві поліції мовиться, що жінка підійшла до поліцейських біля входу в священний для мусульман комплекс Аль-Акса, а євреїв – Храмову гору.

«Після того, як вона підійшла до них, вона витягла ніж і спробувала вдарити поліцейських на місці події, які у відповідь вистрелили в неї», – йдеться в заяві поліції.

Медики на місці події констатували смерть жінки.

Поліція повідомила, що йдеться про 30-річну жінку, особу якої не вдалося наразі встановити.

Сутички між палестинцями та ізраїльськими силами в травні на Храмовій горі послідували за 11-денним конфліктом в Газі між Ізраїлем та ісламістським угрупованням «Хамас». Це були найгостріші бойові дії між двома сторонами з 2014 року.