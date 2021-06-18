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Ізраїль завдав ще одного удару по Смузі Гази у відповідь на «вогняні кулі»

16 червня Ізраїль також завдав авіаударів по Смузі Гази у відповідь на «вогняні кулі»

Ізраїльські літаки завдали другого за тиждень удару по Смузі Гази після того, як палестинські бойовики знову запустили «вогняні кулі» по південній частині Ізраїлю.

Обмін вогнем 17 червня і в ніч на 18-те загрожують крихкому припиненню вогню між Ізраїлем і угрупованням «Хамас» у Газі, яке встановилося після 11-денних бойових дій минулого місяця.

Тоді, за даними влади Гази, загинули 260 палестинців, в тому числі кілька бойовиків, а також була зруйнована інфраструктура в анклаві. В Ізраїлі 13 осіб, в тому числі солдатів, були вбиті в результаті ракетних обстрілів із Гази, повідомляли ізраїльсткі служби безпеки.

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по «військових об’єктах і ракетному майданчику», що належить «Хамасу», у відповідь на «вогняні кулі», через які загорілася трава на сільськогосподарських угіддях Ізраїлю.

Військові Ізраїлю кажуть, що готуються до «безлічі сценаріїв, включаючи відновлення бойових дій».

Після ударів в деяких частинах південного Ізраїлю завили сирени, але військові заявили, що з Гази не стріляли ракети – тільки повідомлення про стрільбу.

Повідомлень про жертви зі Смуги Гази, густонаселеного анклаву з населенням у 2 мільйони людей, що перебуває в блокаді з боку Ізраїлю і Єгипту, немає.

16 червня Ізраїль також завдав авіаударів по Смузі Гази у відповідь на «вогняні кулі».

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