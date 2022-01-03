Проіранські хакери атакували сайт провідної ізраїльської газети

Сайт великої ізраїльської англомовної газети Jerusalem Post був атакований хакерами за день до річниці вбивства високопоставленого іранського генерала Касема Сулеймані в результаті удару безпілотника США. Унаслідок атаки матеріали сайту 2 січня були замінені на зображення ракети, яка падає з каблучки на кулаку чоловіка (асоціація з Сулеймані, який носив каблучку) на обʼєкт, схожий на ізраїльський центр ядерних досліджень.

Газета Jerusalem Post визнала злом свого сайту на офіційній сторінці в мережі Twitter. Наразі не встановлено, чи хакери були з Ірану і чи вони були вони підтримані Тегераном. Також об’єктом став акаунт іншого ізраїльського медіа у твітері – видання Maariv Online.

Напад стався на наступний день після того, як сотні демонстрантів вийшли в Багдаді в річницю нападу, внаслідок якого були вбиті очільник елітного підрозділу «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та його іракський лейтенант Абу Хамід аль-Мухандіс. Тодішній президент США Дональд Трамп наказав завдати удару 3 січня 2020 року у відповідь на кілька атак в Іраку, спрямованих проти Сполучених Штатів.