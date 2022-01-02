Ізраїльські військові завдали ударів по цілях у Смузі Гази

Ізраїльські військові літаки обстріляли позиції бойовиків у Смузі Гази 1 січня після ракетного обстрілу звідти, повідомили джерела в силах безпеки та армія.

Ізраїльські військові повідомили у твітері 2 січня, що вони завдали ударів по цілях бойовиків на території, підконтрольній «Хамасу», у відповідь на дві ракети, випущені зі Смуги Гази, які впали в Середземне море біля Тель-Авіва.

Ізраїльські військові повідомили, що обстріляли завод із виробництва ракет і військовий пост «Хамасу». Повідомлень про постраждалих не надходило.

Невідомо, чи мали ракети, випущені з Гази, вдарити по Ізраїлю.

Відтоді, як припинення вогню завершило 11-денну війну між Ізраїлем і «Хамасом» у травні, не було жодного транскордонного ракетного обстрілу, за винятком одного інциденту у вересні.

Ізраїль, США і Європейський союз класифікують «Хамас» як терористичну групу.

Ізраїль підтримує блокаду Смуги Гази з 2007 року, коли «Хамас» прийшов до влади.