Відомий іранський поет-в‘язень помер від COVID-19

Відомий іранський поет і режисер Бакташ Абтін, котрий перебував в ув‘язненні, помер у лікарні Тегерана через викликані COVID-19 ускладнення, повідомляє Радіо Фарда (іранська служба Радіо Свобода) з посиланням на Асоціацію іранських письменників.

Смерть Абтіна настала невдовзі після того, як 48-річного чоловіка ввели в медикаментозну кому через тяжкий перебіг хвороби. Він також мав ішемічну хворобу серця. Після виявлення COVID-19 родина Абтіна 14 грудня домоглася його переведення з в‘язниці Тегерана до цивільної лікарні.

Видатний письменник і захисник свободи слова з 2020 року відбував у тюрмі шестирічне покарання через зв‘язки з опозиційною до влади Ірану Асоціацією іранських письменників. Ув‘язнення Абтіна в період пандемії розкритикували міжнародні правозахисні організації.

«Репортери без кордонів», коментуючи смерть поета в Ірані, звинуватили владу країни в неналежному догляді.