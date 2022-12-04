В Ірані заявили про ліквідацію поліції моралі на тлі протестів

Іран ліквідував поліцію моралі на тлі масових протестів, що тривають понад два місяці, заявив генеральний прокурор країни.

Іранське державне інформаційне агентство IRNA 4 грудня процитувало Мохаммада Джафара Монтазері, який сказав, що «поліція моралі не має нічого спільного з правосуддям». Монтазері відповідав на запитання, «чому ліквідують поліцію моралі».

Монтазері також заявив, що уряд може переглянути закон, який наказує жінкам обов’язкове носіння хіджабу. За його словами, зараз це питання обговорюється спільно парламентом та Міністерством юстиції, рішення може бути винесене за один-два тижні.

Раніше офіційні особи Ірану не допускали можливості, що вимоги протестувальників можуть бути виконані.

У розпалюванні протестів іранська влада звинувачувала США, Ізраїль, пов’язані з ними «терористичні та сепаратистські групи», а також курдських опозиціонерів, які базуються в Іраку.

Поліція моралі, що офіційно називалася «патрулем поведінки», була заснована в 2006 році за президента Махмуда Ахмадінежада. Її співробітники стежили за дотриманням іранцями, насамперед жінками, «правил скромності» і носіння хіджабу. Іранки багаторазово свідчили про грубість та образи з боку патрульних.

Протести в Ірані розпочалися у вересні після загибелі 22-річної Махси Аміні з курдської меншини. Аміні була затримана поліцією моралі за розпущений хіджаб; з поліцейської дільниці її відвезли до лікарні, де вона за кілька днів померла. Протестувальники вважають, що причиною її смерті стало побиття.

Іранці по всій країні, включаючи столицю Тегеран, третій місяць продовжують виступати проти поліцейського насильства і ширше проти боротьби іранської влади з інакодумством, за повалення нинішнього голови держави аятоли Алі Хаменеї та за демократизацію країни.

Поліція жорстоко переслідує демонстрантів. За даними організації з прав людини в Ірані (IHR), що базується в Осло, в ході протестів понад 400 людей, у тому числі кілька десятків неповнолітніх, були вбиті урядовими військами по всій країні. 14 листопада іранський суд ухвалив перший смертний вирок учаснику протестів.