Іранський «Корпус вартових» відкрив вогонь по штабах курдської опозиції в Іраку

Іранський «Корпус вартових ісламської революції» (КВІР) обстріляв штаб-квартиру опозиційних груп іранських курдів, що базуються на півночі Іраку, після звинувачень Тегерану на їхню адресу в розпалюванні протестів.

Як повідомляє іранська служба Радіо Свобода, щонайменше одна людина загинула внаслідок нападу ввечері 20 листопада на будівлі курдських партій, які виступають проти влади Ірану. Зокрема, йдеться про штаб-квартиру Партії Комала Іранського Курдистану та резиденцію лідерів Демократичної партії Іранського Курдистану.

Високопоставлений чиновник Демократичної партії Іранського Курдистану сказав, що Мохаммед Назіф Кадері – член курдської іранської групи, який перебував у вигнанні в Іраку, був убитий під час удару КВІР, а табори Дженгікан і Ґардехчал поблизу міжнародного аеропорту Ербіль були цілями більшості інтенсивних атак безпілотників і ракет. Члени групи стверджували, що удари також влучили в лікарню в Койє.

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Правозахисна група Hengaw, що базується в Норвегії, повідомила, що іранські сили також обстріляли міста Маріван і Джаванруд на заході Ірану в ніч на 21 листопада. За попередніми 24 годинами сили безпеки вбили 13 людей у регіоні.

Підтвердження цих даних з інших джерел немає.

Речник МЗС Ірану Насер Канаані заявив журналістам, що Тегеран діяв, аби «захистити свої кордони та безпеку своїх громадян на основі своїх законних прав».

Він стверджував, що уряд у Багдаді та адміністрація автономного курдського регіону Іраку, що базується в Ербілі, не виконали зобов’язань щодо запобігання загрозам Ірану з іракських територій.

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У вересні КВІР опублікував заяву, в якій говориться, що такі напади триватимуть до тих пір, поки бази «терористичних угруповань» не будуть ліквідовані і допоки регіональна влада «не буде діяти відповідно до своїх зобов’язань».

В Ірані два місяці тривають протести після смерті у середині вересня Махси Аміні. 22-річна іранка курдського походження померла в Тегерані через три дні після арешту за ймовірне порушення правила, який передбачає обов’язкове носіння хіджабу.