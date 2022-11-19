Іран вироблятиме бойові дрони у Росії – The Washington Post

Москва домовилася з Тегераном про виробництво іранських бойових безпілотних літальних апаратів у Росії. Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на три анонімні джерела, знайомі з даними розвідки США та їхніх союзників.

За даними видання, угоду остаточно узгодили на початку листопада в Тегерані. Від Росії там були представники оборонної промисловості. Виробництво може розпочатися упрдовж «місяців», пише газета.

З серпня російська армія використала проти України близько 400 дронів іранського виробництва, повідомляє The Washington Post. Однак і Москва, і Тегеран заперечують постачання іранських озброєнь до Росії. Проте восени США запровадили санкції проти іранських компаній, пов’язаних із виробництвом такої зброї.

Перенесення виробництва до Росії може захистити Іран від нових санкцій, очікують в Тегерані. Однак достеменно невідомо, що саме Тегеран розраховує отримати від Москви в обмін на угоду. Джерело сказало виданню, що Кремль, пропонує дипломатичну та економічну підтримку, які допоможуть пом’якшити міжнародний тиск на Тегеран.

Дослідження уламків іранських безпілотників вказує на те, що в них використовуються компоненти західного виробництва, що постачаються в обхід санкцій. Яким чином їх отримуватиме Росія, невідомо.

Газета The Washington Post також не повідомляє, які саме безпілотники виготовлятимуть російські підприємства. В Україні застосовувалися безпілотники-камікадзе Shahed-131/136 (названі Росією «Герань-1» і «Герань-2), та багатоцільові дрони Mohajer-6.