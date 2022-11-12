Шольц звинуватив Іран у поставках безпілотників РФ і попередив про санкції ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в суботу оголосив, що ЄС запровадить нові санкції проти Ірану, зокрема, через постачання безпілотників Росії.

«Європейський союз уже запровадив кілька пакетів санкцій. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на «Корпус вартових ісламської революції» та політичне керівництво», – сказав Шольц у відео на його сторінці у твітері.

Також, як зазначає агентство Assosicated Press, санкції стануть відповіддю і на придушення владою Ірану акцій протесту. Шольц нагадав, що у ФРН проживають сотні тисяч людей з іранським корінням, які непокояться за родичів, що залишилися на батьківщині.

AP уточнило, що голови МЗС країн ЄС, як очікується, узгодять санкції щодо Ірану 14 листопада.

Днями офіційний Київ закликав міжнародну спільноту нейтралізувати військову співпрацю РФ та Ірану на тлі повідомлень про постачання Москві дронів для війни проти України.

Київ звинувачує Москву у використанні іранських безпілотників під час атаки на цивільні обʼєкти. Українська сторона повідомляла, що військовослужбовцям вдалося збити понад 300 апаратів іранського виробництва над своєю територією, у тому числі в Києві.

Російська сторона офіційно відкидає ці звинувачення. Однак у жовтні представник Громадської ради при Міноборони РФ сказав про використання іранської зброї під час прямого ефіру на телеканалі РБК.

5 листопада Іран визнав, що постачав Росії безпілотники Shahed. За словами міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Абдоллахіяна, «невелику кількість» безпілотників було поставлено за кілька місяців до початку російського вторгнення.

9 листопада британський телеканал Sky News із посиланням на власні джерела повідомив, що російська влада відправила Ірану 140 мільйонів євро готівкою та зразки захопленої в Україні західної зброї в обмін на партію безпілотників.