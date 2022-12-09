Росія надає «безпрецедентну» військову підтримку Ірану в обмін на безпілотники – представники адміністрації США

Росія відправляє Ірану сучасне військове обладнання і компоненти, а також гелікоптери та системи ППО в обмін на безпілотники, повідомляє NBC News із посиланням на високопоставлені джерела у Білому домі.

Співрозмовники журналістів назвали рівень підтримки Тегерана Москвою «безпрецедентним». За інформацією джерел NBC, навесні 2022 року іранські пілоти вчилися в Росії літати на російських винищувачах Су-35.

За повідомленням, це може свідчити про те, що Іран може почати отримувати такі літаки вже наступного року. Джерела NBC заявили, що це партнерство становить загрозу не лише для України, а й для сусідів Ірану в регіоні.

«Ми поділилися цією інформацією з партнерами на Близькому Сході та в усьому світі», – цитує NBC слова одного з чиновників у Білому домі.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

2 листопада Міністерство закордонних справ України заявило, що попередило Іран про можливі наслідки у разі передачі ним Росії ракет і додаткових дронів.

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