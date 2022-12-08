«Притягнемо режим до відповідальності». У США засудили страту в Ірані, пов’язану з протестами

У США розкритикували Іран за страту Мохсена Шекарі, засудженого за злочин, нібито скоєний під час антиурядових протестів.

Як наголосили представники Держдепартаменту і Білого дому, іранський режим буде притягнутий до відповідальності.

Зокрема, речник Державного департаменту США Нед Прайс назвав страту «похмурою ескалацією спроби іранського режиму придушити інакомислення».

Джейк Салліван, радник президента Джо Байдена з національної безпеки, відреагував на страту Шекарі у твітері, назвавши її спробою залякати іранський народ.

«Несправедлива і жорстока страта Мохсена Шекарі є цинічною спробою залякати хоробрий іранський народ. Наші серця – з його родиною. Ми притягнемо іранський режим до відповідальності за жорстоке насильство, яке він чинить проти власного народу», – сказав він.

Страта Шекарі є першою стратою, пов’язаною з протестами в Ірані.

За повідомленням інформаційного агентства Mizan, пов’язаного із судовою системою країни, чоловіка визнали винним у тому, що він заблокував вулицю і напав із мачете на співробітника безпекової служби в Тегерані.

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Обурення через смерть 22-річної Махси Аміні у вересні спонукало тисячі іранців вийти на вулиці по всій країні, щоб вимагати більше свобод і прав жінок. Аміні померла під час арешту в поліції після того, як її затримали за нібито неправильне носіння хіджабу. Її батьки та друзі кажуть, що її побили. Широкомасштабні протести стали найбільшою загрозою для ісламського уряду з часів революції 1979 року.

За попередніми даними, станом на 29 листопада під час сутичок загинули щонайменше 459 протестувальників. Серед них 64 неповнолітніх.

За даними активістів, близько десятка людей вже отримали смертні вироки через причетність до демонстрацій.

Amnesty International повідомляє, що щонайменше 28 людей, у тому числі троє дітей, можуть бути страчені в той час, як іранська влада використовує смертну кару «як інструмент політичних репресій, щоб вселити страх у громадськість і припинити народне повстання».