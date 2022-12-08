Влада Ірану заявила про першу страту, пов’язану з протестами

В Ірані 8 грудня стратили чоловіка, засудженого за злочин, нібито скоєний під час антиурядових протестів – про це повідомило інформаційне агентство Mizan, пов’язане із судовою системою країни.

Це перша страта, пов’язана з протестами в Ірані.

За заявою агентства, чоловіка на ім’я Мохсен Шекарі визнали винним у тому, що він заблокував вулицю і напав із мачете на співробітника безпекової служби в Тегерані.

За даними активістів, близько десятка людей вже отримали смертні вироки через причетність до демонстрацій.

Читайте також: «Деспотичний халіфат»: сестра верховного лідера Ірану висловила сподівання на «повалення тиранії»

Обурення через смерть 22-річної Махси Аміні у вересні спонукало тисячі іранців вийти на вулиці по всій країні, щоб вимагати більше свобод і прав жінок. Аміні померла під час арешту в поліції після того, як її затримали за нібито неправильне носіння хіджабу. Її батьки та друзі кажуть, що її побили. Широкомасштабні протести стали найбільшою загрозою для ісламського уряду з часів революції 1979 року.

За попередніми даними, станом на 29 листопада під час сутичок загинули щонайменше 459 протестувальників. Серед них 64 неповнолітніх.