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«Деспотичний халіфат»: сестра верховного лідера Ірану висловила сподівання на «повалення тиранії»

Бадрі Хоссейні Хаменеї (друга зліва), сестра верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, розкритикувала свого брата

Бадрі Хоссейні Хаменеї, сестра верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, розкритикувала свого брата і його «деспотичний халіфат» у відкритому листі, в якому вона також заявила, що сподівається побачити його повалення.

Бадрі Хаменеї в листі, опублікованому в твітері її сина 6 грудня, висловила співчуття матерям, які втратили своїх близьких через їхню опозицію до Ісламської республіки протягом останніх чотирьох десятиліть, і заявила, що вона виступає проти дій свого брата.

«Режим Ісламської Республіки Хомейні та Алі Хаменеї приніс Ірану та іранцям лише страждання і гноблення, – додала вона, маючи на увазі аятолу Хомейні, який був першим верховним лідером Ірану з 1979 року до своєї смерті в 1989 році. – Я сподіваюся незабаром побачити перемогу народу і повалення цієї тиранії, яка керує Іраном».

Сестра Хаменеї, яка живе в Ірані, написала, що її брат «не прислухається до голосу народу Ірану і помилково вважає голос своїх найманців і грабіжників голосом іранського народу».

За словами Бадрі Хоссейні Хаменеї, останніми роками вона намагалася донести голос народу до свого брата, але була розчарована і припинила з ним контакт.

Бадрі Хаменеї також використала відкритий лист, щоб звернути увагу на насильницький арешт її дочки, сказавши, що якщо її заарештовують таким чином, то «очевидно, що вони заподіюють у тисячі разів більше насильства щодо пригноблених синів і дочок інших».

Дочка Бадрі Хаменеї і племінниця верховного лідера, Фаріде Морадхані, була заарештована тиждень тому після того, як її викликали до прокуратури Тегерана. В останньому відео, яке вона записала перед арештом, жінка закликала міжнародне співтовариство розірвати відносини з урядом Ірану.

Обурення через смерть 22-річної Махси Аміні у вересні спонукало тисячі іранців вийти на вулиці по всій країні, щоб вимагати більше свобод і прав жінок. Аміні померла під час арешту в поліції після того, як її затримали за нібито неправильне носіння хіджабу. Її батьки та друзі кажуть, що її побили. Широкомасштабні протести стали найбільшою загрозою для ісламського уряду з часів революції 1979 року.

За попередніми даними, станом на 29 листопада під час сутичок загинули щонайменше 459 протестувальників. Серед них 64 неповнолітніх.

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