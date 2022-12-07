«Деспотичний халіфат»: сестра верховного лідера Ірану висловила сподівання на «повалення тиранії»

Бадрі Хоссейні Хаменеї, сестра верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, розкритикувала свого брата і його «деспотичний халіфат» у відкритому листі, в якому вона також заявила, що сподівається побачити його повалення.

Бадрі Хаменеї в листі, опублікованому в твітері її сина 6 грудня, висловила співчуття матерям, які втратили своїх близьких через їхню опозицію до Ісламської республіки протягом останніх чотирьох десятиліть, і заявила, що вона виступає проти дій свого брата.

«Режим Ісламської Республіки Хомейні та Алі Хаменеї приніс Ірану та іранцям лише страждання і гноблення, – додала вона, маючи на увазі аятолу Хомейні, який був першим верховним лідером Ірану з 1979 року до своєї смерті в 1989 році. – Я сподіваюся незабаром побачити перемогу народу і повалення цієї тиранії, яка керує Іраном».

Сестра Хаменеї, яка живе в Ірані, написала, що її брат «не прислухається до голосу народу Ірану і помилково вважає голос своїх найманців і грабіжників голосом іранського народу».

За словами Бадрі Хоссейні Хаменеї, останніми роками вона намагалася донести голос народу до свого брата, але була розчарована і припинила з ним контакт.

Бадрі Хаменеї також використала відкритий лист, щоб звернути увагу на насильницький арешт її дочки, сказавши, що якщо її заарештовують таким чином, то «очевидно, що вони заподіюють у тисячі разів більше насильства щодо пригноблених синів і дочок інших».

Дочка Бадрі Хаменеї і племінниця верховного лідера, Фаріде Морадхані, була заарештована тиждень тому після того, як її викликали до прокуратури Тегерана. В останньому відео, яке вона записала перед арештом, жінка закликала міжнародне співтовариство розірвати відносини з урядом Ірану.

Обурення через смерть 22-річної Махси Аміні у вересні спонукало тисячі іранців вийти на вулиці по всій країні, щоб вимагати більше свобод і прав жінок. Аміні померла під час арешту в поліції після того, як її затримали за нібито неправильне носіння хіджабу. Її батьки та друзі кажуть, що її побили. Широкомасштабні протести стали найбільшою загрозою для ісламського уряду з часів революції 1979 року.

За попередніми даними, станом на 29 листопада під час сутичок загинули щонайменше 459 протестувальників. Серед них 64 неповнолітніх.