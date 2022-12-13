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Reuters: Росія використовує снаряди, виготовлені понад 40 років тому

Залишки російських снарядів і ракет, які використовувалися для обстрілу Харкова, 7 грудня, 2022 року

Через виснаження запасів озброєнь Росія змушена використовувати боєприпаси, вироблені понад сорок років тому, надійність яких – вкрай низька, стверджує джерело інформаційного агентства Reuters у Пентагоні.

За словами співрозмовника агенції, Росія почала постачати у війська боєприпаси зі старих арсеналів, багато з цих боєприпасів виготовлені десятиліття тому, і їх використання пов’язане з ризиком. «Коли ви заряджаєте такий снаряд, ви тримаєте пальці схрещеними, сподіваючись, що він вистрілить чи, потрапивши в ціль, вибухне», – заявив посадовець.

В останні місяці американські розвідслужби повідомляли про те, що Росія звернулася за допомогою до Північної Кореї та Ірану через нездатність її військово-промислового комплексу виготовити достатню кількість боєприпасів для ведення масштабної військової кампанії.

Зокрема, за різними даними, Росія різко зменшила використання високоточного озброєння, виробництво якого має бути дуже ускладненим через заборону експорту в РФ ключових компонентів такої зброї. Але проблеми не обмежуються високоточною зброєю.

За оцінкою Пентагону, при збереженні нинішнього рівня інтенсивності використання ракет і снарядів, російська армія вичерпає свій арсенал порівняно нещодавно вироблених боєприпасів на початку 2023 року.

Згідно з даними американських і британських офіційних осіб, на додаток до поставок іранських літаків-безпілотників, Росія намагається придбати сотні балістичних ракет у Ірану, пропонуючи Тегерану масштабне військово-технічне співробітництво.

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