Не можна піддаватися на шантаж і маніпуляції Росії – Кулеба про дев’ятий пакет санкцій

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна донесла європейським партнерам – не можна піддаватися на російський шантаж і маніпуляції у контексті дев’ятого пакета санкцій.



«Дев’ятий пакет уже був би ухвалений, якби не одне найбільш болюче питання – там є спроба відкотитися у санкційному тиску під приводом необхідності експорту допомоги Росії. Тобто дати можливість російським компаніям експортувати деякі продукти, пов'язані з продовольчою безпекою. Ми категорично проти цього, не тому що ми проти продовольчої безпеки у світі, а тому що Росія штучно створила проблему, а тепер вимагає задля її вирішення зробити виключення з вже чинних санкцій», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Кулеба наголосив, що проблема дев’ятого пакета не стільки в нових санкціях, а в схваленні можливого виключення.

«Але ми не підемо на його ухвалення, якщо там буде хоча б одне послаблення уже ухвалених санкцій. Це принципова позиція – не можна піддаватися на цей вишуканий російський шантаж і маніпуляції. Сьогодні я довів це нашим партнерам в ЄС», – повідомив міністр.

За його словами, не погоджується з цим можливим виключенням в новому пакеті санкцій не лише Україна, а й низка країн Євросоюзу, які зараз «ведуть дискусію з тими, хто цю зміну просуває».

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 12 грудня не змогли досягти домовленості щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії, переговори продовжаться.

7 грудня Єврокомісія запропонувала дев’ятий пакет санкцій проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, «які можуть бути використані російською військовою машиною», включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ компоненти.

Санкції також пропонують застосувати проти ще трьох російських банків, а також обмежити доступ Росії до всіх видів дронів – безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран.

Крім того, санкції спрямовані проти російської пропагандистської машини, оголосила президентка Єврокомісії. За її словами, новий пакет пропонує прибрати ще чотири російські канали з ефіру.