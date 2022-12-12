У ЄС не домовилися про нові санкції проти Росії, переговори продовжаться

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу сьогодні не змогли досягти домовленості щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії. Про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.



«Сьогодні ввечері немає домовленості щодо 9-го пакету санкцій ЄС щодо Росії. Переговори продовжаться завтра та в середу», – написав він у твіттері.

7 грудня Єврокомісія запропонувала дев’ятий пакет санкцій проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, «які можуть бути використані російською військовою машиною», включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ компоненти.

Санкції також пропонують застосувати проти ще трьох російських банків, а також обмежити доступ Росії до всіх видів дронів – безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран.

Крім того, санкції спрямовані проти російської пропагандистської машини, оголосила президентка Єврокомісії. За її словами, новий пакет пропонує прибрати ще чотири російські канали з ефіру.