Повітряні сили: Росія запускала дрони зі східного узбережжя Азовського моря

Російські війська 14 грудня запускали по Україні дрони з напрямку східного узбережжя Азовського моря, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131». Ударні БпЛА летять із напрямку східного узбережжя Азовського моря. Радіолокаційними засобами виявлено більше десяти баражуючих боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що сили протиповітряної оборони збили 13 дронів.

Рано-вранці повітряна тривога була оголошена на Київщині, Житомирщині, Вінниччині. Наразі оголошений відбій тривоги.

У Києві в Шевченківському районі уламки дрону пошкодили дві адміністративні будівлі, повідомили у КМВА, про постраждалих поки що не повідомляли.