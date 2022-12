Росія продовжує отримувати західні чіпи, необхідні для ракет – розслідування

Незважаючи на санкції, Росія продовжує отримувати із західних країн необхідні для крилатих ракет чіпи – про це йдеться у спільному розслідуванні агентства Reuters і британського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI).

Як встановили розслідувачі, від квітня до листопада цього року імпорт електроніки до Росії склав 2,6 мільярда доларів. Із них на товари західних виробників припадає 777 мільйонів доларів, уточнює агентство з посиланням на дані російської митниці.

Серед цих товарів – комп’ютерні чіпи американських компаній Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc і Analog Devices Inc, а також німецької Infineon AG, які були виявлені у російських системах зброї.

Для здійснення цих поставок в обхід санкцій навесні поточного року в Туреччині та Гонконгу було створено так звані фірми-прокладки.

У матеріалі Reuters докладно розповідається про одну з цих фірм – турецьку Smart Trading Ltd, засновником якої є гендиректор російської логістичної компанії Novelco Григорій Григор’єв. Зазначається, що фірма не приховує своєї мети. Так, у вересні Novelco організувала для своїх клієнтів семінар «Як знайти альтернативні способи доставки товарів до Росії». Сам Григор’єв заявляв, що Novelco відкрила філію в Туреччині, звідки відправляє товари зі США та ЄС до Росії, не дотримуючись торгових обмежень.

При цьому, як зазначають автори розслідування, для обходу санкцій Росії не завжди доводиться вдаватися до допомоги третіх країн. Так, російська компанія «Радіант Груп», що потрапила в липні під санкції й імпортувала чіпи, з високою ймовірністю зареєструвала ще одну юридичну особу, фірму Titan-Micro, яка продовжує закуповувати іноземні напівпровідники. За даними Reuters, офіси двох компаній розташовані на одному поверсі бізнес-центру на вулиці Профспілковій у Москві.

Раніше українські військові неодноразово заявляли, що вони знаходять в уламках ракет, які Росія запускає територією України, іноземні чіпи, які, згідно із запровадженими санкціями, не повинні поставлятися до РФ.