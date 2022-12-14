Війська РФ усю ніч атакували Нікопольщину з «Градів», «Ураганів» – ОВА

Російські війська цілу ніч на 14 грудня обстрілювали Нікопольщину з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Тримали під прицілом два міста – Нікополь і Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів. У Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід і лінії електропередач. У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків і господарських споруд, авто, газогони й електромережі. В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали», – написав Резніченко у телеграмі.

За його словами, постраждалих немає.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.