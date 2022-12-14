Над Києвом і областю збили 10 дронів – мер

У Київській області і над столицею сили протиповітряної оборони 14 грудня збили загалом уже 10 дронів-«шахедів», повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Інших подробиць він не навів.

Раніше Кличко також без подробиць повідомив про вибухи в Шевченківському районі Києва.

Перед цим голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в Київській області вранці 14 грудня працює система протиповітряної оборони.

Близько шостої ранку на Київщині була оголошена повітряна тривога. На даний час вона оголошена також у Житомирській, Луганській областях і в Криму.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко написав у телеграмі, що «можлива друга хвиля атаки безпілотників» і закликав залишатися в укриттях.

12 грудня президент України Володимир Зеленський попереджає, що Росія не відмовилася від тактики ракетного терору.