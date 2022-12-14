Кличко повідомив про вибухи в Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Шевченківському районі столиці.

«Служби слідують на місце. Детальніше – згодом», – написав Кличко у телеграмі вранці 14 грудня.

Перед цим голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в Київській області вранці 14 грудня працює система протиповітряної оборони.

«Київщина, ранок. Працює ППО», – написав він у телеграмі і закликав жителів перебувати в укриттях та безпечних місцях.

Близько шостої ранку на Київщині була оголошена повітряна тривога. На даний час вона оголошена також у Житомирській, Вінницькій, Луганській областях, у Криму і частково на Дніпропетровщині.

12 грудня президент України Володимир Зеленський попереджає, що Росія не відмовилася від тактики ракетного терору.