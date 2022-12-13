Данілов: Росія може «скаженіти» найближчі місяць-два

Cекретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припускає, що Росія найближчі місяць-два буде «скаженіти».

«Останнім часом країни, які спостерігали за процесами, на сьогодні стають на бік світла, наш бік. Чи буде легко? Думаю, легко не буде. Зараз вони будуть скаженіти. Вони робитимуть крайні (дії) як той щур, загнаний в кут, тоді він є найнебезпечнішим. Саме такі часи нас можуть очікувати найближчі місяць-півтора-два», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Олексій Данілов вважає, що російські війська не залишать територію України на Різдво.

«На Різдво можуть бути якісь дива, але це не стосується Росії. Розуміємо, що нікуди вони не підуть. З урахуванням лише тих обставин, які роблять ЗСУ, президент, РНБО, ми змусимо ворога покинути всю нашу територію, згідно з нашою Конституцією, включно з Кримом», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня запропонував Росії спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії, – і на Різдво почати виводити свої війська з території України. Якщо Росія виведе свої війська з України, то тим самим буде «забезпечене й надійне» припинення бойових дій, наголосив Зеленський.

Кремль відкинув цю пропозицію Зеленського і заявив, що визнання Україною російської окупації частини території є умовою прогресу у врегулюванні збройного конфлікту.

Останнім часом від російських офіційних осіб звучало багато заяв про переговори. Проте Захід, зокрема США, не бачать ознак зацікавленості Москви у переговорах. Також експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) на початку грудня вказували, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною, натомість Москва висуває країнам Заходу умови для початку діалогу.