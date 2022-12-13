У Кремлі кажуть, що не виведуть війська з України на Різдво

Кремль заявив 13 грудня, що визнання Україною російської окупації частини території є умовою прогресу у врегулюванні збройного конфлікту. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков також відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського, щоб Москва розпочала виведення військ на Різдво.

«Українській стороні необхідно враховувати реалії, які склалися на землі. Ці реалії свідчать про те, що у РФ зʼявилися нові території. Без урахування цих реалій неможливий будь-який прогрес», – сказав Пєсков.

Москва у вересні заявила про анексію чотирьох південних та східних українських областей, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, – попри те, що не контролює їх повністю.

У листопаді Москва залишила обласний центр Херсонської області, хоча продовжує контролювати більшу частину території регіону.

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня запропонував Росії спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії, – і на Різдво почати виводити свої війська з території України. Якщо Росія виведе свої війська з України, то тим самим буде «забезпечене й надійне» припинення бойових дій, наголосив Зеленський.

Останнім часом від російських офіційних осіб звучало багато заяв про переговори. Проте Захід, зокрема США, не бачать ознак зацікавленості Москви у переговорах. Також експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) на початку грудня вказували, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною, натомість Москва висуває країнам Заходу умови для початку діалогу.