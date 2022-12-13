Російські ЗМІ повідомили про потужні вибухи у Брянській області РФ

У місті Клинці й селищі Климово Брянської області Росії в ніч на 13 грудня сталися вибухи, повідомили місцеві видання із посиланням на місцевих жителів.

Влада Брянської області Росії поки ніяк не коментувала інформацію про вибухи. У місцевих пабліках адміністратори видаляли свідчення очевидців про подію.

Клинці розташовані приблизно за 60 кілометрів від кордону з Україною. За даними з відкритих джерел, у місті дислокований мотострілковий полк. За словами жителів Клинців, вибухи були такої сили, що розбудили все місто.

У селищі Климово, за повідомленнями телеграм-каналу «Новини Брянська», перед вибухами сталася пожежа. Селище розташоване за 30 кілометрів від кордону з Україною і там також розташована військова частина та військовий аеродром.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну регулярно повідомляють про напружену ситуацію в російських регіонах, що межують із зоною бойових дій. Представники влади Брянської, Бєлгородської та Курської областей Росії неодноразово заявляли про обстріли, як вони стверджували, з українського боку. Міністерство оборони України це не коментує.