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Серед убитих ударом безпілотника під Рязанню був майор авіації – ЗМІ

Літак Ту-22М3 під час військового параду в Москві, 2020 рік

Серед загиблих при ударі, здійсненому 5 грудня по російському військовому аеродрому Дягілєво під Рязанню, був майор Повітряно-космічних сил Росії. Про це повідомляють російські та українські телеграм-канали, а також «Новая газета. Рязань».

Видання опублікувало повідомлення про похорон трьох загиблих унаслідок удару і називає їхні імена – це Євген Навлютов, Олександр Шнотін та Андрій Столяров. Військове звання – майор – названо лише у Навлютова. Судячи з опублікованих фотографій загиблих, Столяров також був офіцером.

В офіційному повідомленні Міністерства оборони Росії про подію на аеродромі Дягілєво стверджувалося, що загинули «троє російських військовослужбовців технічного складу».

Раніше про загибель майора Навлютова повідомили в соціальних мережах його родичі. З записів випливає, що він служив під Калугою у військовій частині, розташованій на аеродромі Шайковка, і приїхав до Рязані у відрядження. На аеродромі Шайковка базуються, зокрема, бомбардувальники Ту-22М3. Кілька телеграм-каналів твердять, що Навлютов був не технічним фахівцем, а саме пілотом такого бомбардувальника та брав участь у нальотах на Україну.

Ту-22М3 були розміщені також на аеродромі в Дягілєво, що може пояснити відрядження Навлютова. Внаслідок удару щонайменше один літак має пошкодження. Окрім трьох загиблих, повідомлялося також про пʼятьох поранених.

Того ж дня, 5 грудня, було завдано удару по ще одній авіабазі в російському тилу, в місті Енгельс Саратовської області. Супутникові знімки зафіксували ймовірне пошкодження бомбардувальника Ту-95.

Україна офіційно не підтверджувала і не заперечувала, що саме вона завдала цих ударів. Американські ЗМІ з посиланням на українських чиновників впевнено пишуть про те, що йшлося саме про удари, завдані українськими військовими за допомогою модернізованих радянських безпілотників.

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