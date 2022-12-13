«Гарантій потребує Україна» – країни ЄС відреагували на ідею Макрона про «гарантії безпеки для Росії»

Щонайменше пʼять країн Євросоюзу письмово заперечили проти пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона надати Росії гарантії безпеки після завершення війни в Україні. Про це з посиланням на анонімні джерела повідомило 13 грудня агентство Reuters.

За його даними, письмові заперечення висловили Латвія, Литва, Естонія, Польща та Словаччина. Організувати демарш допомогла Чехія, яка головує в Євросоюзі, але невідомо, чи підтримала вона його.

Позицію Литви у коментарі LRT 13 грудня підтвердив міністр закордонних справ країни Ґабріелюс Ландсберґіс. «Ми впевнені, що насамперед гарантій безпеки потребує Україна», – заявив він. Уряди інших країн це повідомлення офіційно не коментували.

Макрон виступив із ідеєю про гарантії в інтервʼю каналу TF1 3 грудня. «Ця тема буде одним із чинників миру», - заявив він. Він згадав, що російський президент Володимир Путін неодноразово висловлював побоювання через розширення кордонів НАТО. Пізніше Єлисейський палац заявив, що слова президента Франції висмикнуті з контексту.

Росія висунула вимоги гарантій безпеки Москві за кілька місяців до лютневого вторгнення до України. Москва вимагала, зокрема, відмови від прийняття України та Грузії до НАТО та недопущення розміщення в цих країнах іноземних військових. Країни НАТО назвали ці вимоги неприйнятними, заявивши про готовність обговорювати питання щодо обмеження озброєнь. На початку війни Москва називала відмову Заходу одним із приводів для вторгнення в Україну.