Залужний розповів голові штабу ЗС Франції про російські удари по цивільним об’єктам

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався із начальником Об’єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром – про це він повідомив увечері 9 грудня.

«Обговорили ситуацію на фронті російсько-української війни. Наголосив на масованому застосуванні противником ракет та безпілотників по цивільним обʼєктам, що беззаперечно актуалізує питання посилення протиповітряної оборони України», – розповів очільник ЗСУ.

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Він додав, що подякував Бюркару за підтримку та військову допомогу Франції.

Франція надає Україні допомогу, хоча на початку грудня президент Емманюель Макрон зазначив, що Париж не погодиться на підрив боєздатності своєї армії задля постачання зброї Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 29 листопада на зустрічі голів МЗС у Бухаресті, що союзники повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні, щоб створити умови для тривалого миру.