«Росія відповідатиме за всі вкрадені активи України». Зеленський про рішення Верховного суду Франції

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія буде відповідати за всі вкрадені активи Української держави і компаній. Він сказав про це у вечірньому зверненні, коментуючи рішення Верховного суду Франції, який залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів із Росії на користь «Ощадбанку» за втрату банком активів внаслідок анексії Криму.

«Маємо сьогодні дуже важливий результат у Франції. Верховний суд Франції залишив у силі рішення про стягнення на користь українського «Ощадбанку» з держави-агресора. Сума з нарахованими відсотками – майже 1,5 мільярда доларів. Цей судовий процес тягнувся ще з 2015 року. Понад шість років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював... Але є ця перемога для України. Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній», – сказав голова держави.

«Це перша перемога державної компанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму, і я дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат», – наголосив він.

Раніше сьогодні заступниця міністра юстиції Ірина Мудра повідомила, що Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду Парижа та залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу про стягнення з Росії на користь «Ощадбанку» 1,1 мільярда доларів плюс відсотки, «які будуть нараховуватися з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації (близько 100 тисяч доларів США щоденно)».

За її словами, обсяг позовної заяви «Ощадбанку» проти Росії з усіма додатками становив більш ніж 30 тисяч аркушів. «Ще раз: тридцять тисяч сторінок, які доводять незаконність експропріації інвестицій «Ощадбанку», які були в Криму. 76 кілограмів у шести коробках. І кожна сторінка доводить конкретні факти порушення міжнародного права і підтверджує, що «Ощадбанк» має право на справедливу компенсацію», – наголосила Мудра.

Апеляційний суд Парижа 30 березня 2021 року підтримав позицію Міністерства юстиції Росії про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського «Ощадбанку».

У жовтні 2021 року «Ощадбанк» подав апеляцію до касаційного суду Франції.

У Росії раніше заявили, що не визнають всі рішення арбітражів за позовами через анексію Криму.