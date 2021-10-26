«Ощадбанк» подав апеляцію до Касаційного суду Франції у справі про відшкодування збитків Росією за майно в Криму

«Ощадбанк» подав апеляцію до найвищої судової інстанції Франції – Касаційного суду – за винесеним у березні цього року рішенням Апеляційного суду Парижа, яке скасувала ухвалений раніше вердикт про відшкодування Росією на користь українського банку близько 1,4 мільярдів доларів збитків, завданих внаслідок «протиправного заволодіння інвестиціями «Ощадбанку» в окупованому Криму.

«Ощадбанк» упевнений, що Касаційний суд Франції визнає та виправить очевидні помилки та прогалини в рішенні Апеляційного суду Парижа. Тим самим він відновить дію арбітражного рішення проти Російської Федерації, в якому йдеться про компенсацію «Ощадбанку» значних втрат, що виникли через неприпустимі дії та нехтування законами з боку Російської Федерації», – повідомили у пресслужбі банку.

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення на користь українського державного банку – стягнути з Російської Федерації збитки, яких банк зазнав унаслідок анексії Криму, в розмірі 1,3 мільярда доларів. У Мін'юсті Росії тоді відмовилися визнавати рішення арбітражу.

Міністерство юстиції Росії повідомляло, що Апеляційний суд Парижа 30 березня скасував арбітражне рішення від 2018 року про стягнення з Росії $1,3 млрд за позовом «Ощадбанку» через втрачені активи в Криму.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.