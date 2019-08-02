Кримські активи «Ощадбанку»: чи компенсуватиме Росія втрати

Голова російського уряду Криму Сергій Аксьонов прокоментував рішення Київського апеляційного суду про стягнення з Росії понад 1 мільярда доларів за кримські активи «Ощадбанку». Він заявив, що в 2014 році Київ заблокував понад 1 мільярд гривень на кримських рахунках у Головному управлінні Державної казначейської служби України.

«Це були кошти простих кримчан – зарплати бюджетників і дитячі виплати. Після референдуму українські банки втекли з території півострова, прихопивши з собою заощадження кримчан на мільярди рублів», – заявив Аксьонов.

Російський голова Криму додав, що до цього треба приплюсувати «збиток, завданий Криму за 23 роки української анексії, як мінімум 2,5 трильйони рублів, за попередніми підрахунками, і збиток від блокад, перш за все, водної та енергетичної, який також обчислюється мільярдами рублів».

Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич повідомив у коментарі Крим.Реалії, що після набуття рішенням суду чинності виконавчі листи щодо Росії можуть бути пред’явлені до примусового виконання.

Очікується, що після закінчення терміну на апеляційне оскарження рішення суду набуде чинності, і на його підставі будуть видані виконавчі листи

«Щодо перспектив на постанову Київського апеляційного суду про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу – Арбітражного трибуналу від 26 листопада 2018 року, сформованого відповідно до Угоди між урядом Росії і Кабінетом міністрів України про заохочення і взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року у справі ППТС № 2016-14. Очікується, що після закінчення терміну на апеляційне оскарження рішення суду набуде чинності, і на його підставі будуть видані виконавчі листи, які можуть бути пред’явлені до примусового виконання», – зазначив Кориневич.

За його словами, з огляду на загальний хід справи, а особливо той факт, що Росія проігнорувала участь як у засіданнях Міжнародного комерційного арбітражу, так і в засіданнях Київського апеляційного суду, «навряд чи Російська Федерація оскаржуватиме постанову до Верховного суду, хоча, безумовно, має таке право і реальну можливість ним скористатися».

Постійний представник президента України в АРК зазначив, що остаточну крапку в цьому питанні ставити рано, бо Росія не погоджується з рішенням арбітражу у французькому суді.

Збиток повинен бути компенсований, тимчасово окупована територія повинна бути звільнена

«У будь-якому разі збиток, завданий Україні, а також юридичним і фізичним особам у результаті окупації Росією території Кримського півострова, повинен бути компенсований, тимчасово окупована територія повинна бути звільнена від окупації і повернена під контроль України», – зазначив Антон Кориневич.

На думку кримського адвоката Олексія Ладіна, заява Сергія Аксьонова про невиконання рішення арбітражу має політичний, а не юридичний характер.

Ймовірно, Росія не визнаватиме це рішення, проте є юридичні інструменти стягнення

«Мені видається, що коментар Аксьонова має більше політичний контекст, ніж юридичний. Звісно, ймовірно, Росія не визнаватиме це рішення, проте є юридичні інструменти стягнення грошових сум, присуджених МКАС, аж до арешту активів Росії за кордоном і подальшої їхньої реалізації», – повідомив Крим.Реалії свою думку адвокат.

Кримський економічний експерт Олександр Басов розповів Крим.Реалії про ситуацію з переділом майна, що склалася в Криму в 2014 році.

«Початок правовому беззаконню було покладено так званою націоналізацією, а по суті – конфіскацією майна десятків тисяч юридичних і фізичних осіб. Одразу, під красивим приводом про захист інтересів Криму, були відібрані підприємства, заводи, готелі, мережі АЗС, кооперативні ринки, магазини, земля. Так звана «самооборона» просто захоплювала чуже майно, викидаючи громадян на вулицю, нерідко без можливості забрати навіть особисті речі й трудові книжки», – сказав Басов.

На його думку, це був «банальний переділ власності тих, у кого в цей момент часу виявилися в руках автомати».

Початок правовому беззаконню було покладено так званою націоналізацією, а по суті – конфіскацією майна десятків тисяч юридичних і фізичних осіб

«Процес конфіскації проходив навіть всупереч чинній конституції Росії. Це підтверджено російськими судами, куди звернулися законні власники забраного майна. Але, на жаль, навіть Конституційний суд Росії не знайшов у собі сил стати на захист інтересів кримчан, запропонувавши їм поодинці боротися з беззаконням», – заявив кримський експерт.

Олександр Басов вважає, що в «Ощадбанку» є реальна можливість стягнути заборгованість із Росії.

«Кримчани – як фізичні, так і юридичні особи – пішли в українські та європейські юрисдикції в пошуках справедливості. І вони, запевняю вас, там її знайдуть, і рішення судів будуть виконані в повному обсязі. Те, що Аксьонов або Константинов говорять про неможливість виконати ці рішення, – це абсолютна нісенітниця. У Росії багато майна за межами її кордонів. На нього буде накладений судовий арешт, а це можуть бути морські та повітряні судна, грошові кошти, нерухомість. Або це майно буде реалізовано, або Росія вимушено погодиться погасити суми та пені, зазначені в судових вердиктах. Такі прецеденти в новітній історії Росії вже були: позов швейцарської фірми Noga до уряду Росії був повністю оплачений. Шкода тільки, що за помилки і свавілля вищих чиновників розплачуються прості росіяни, з податків яких були і будуть оплачені ці позови», – каже експерт.

Російський політолог Олексій Живов визнає, що міжнародні суди з кримських питань стають на бік української сторони.

Справи проти Криму розглядаються з упередженістю навіть у міжнародних судах. Тому очікувати позитивного рішення складно

«Справи проти Криму розглядаються з упередженістю навіть у міжнародних судах. Тому очікувати позитивного рішення складно. Голова «республіки» позначив зустрічні претензії Криму до України, було б логічно подати зустрічні позови. Хоча ще раз підкреслю, що пошук справедливості для «республіки Крим» навіть у міжнародних судах – справа складна», – прокоментував російський політолог ситуацію для Крим.Реалії.

Київський апеляційний суд задовольнив прохання «Ощадбанку» про визнання і надання йому дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу про відшкодування збитків у зв’язку з втратою активів у Криму. «Ощадбанк» повідомив 26 листопада 2018 року про перемогу в Міжнародному арбітражі проти Росії в особі Мін’юсту Росії за позовом на 1,3 мільярда доларів за активами українського банку в Криму. В ухвалі суду сказано, що рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку у Верховному суді України до 17 серпня.