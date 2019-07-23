Суд у Києві дозволив «Ощадбанку» стягнути з Росії понад 1 мільярд доларів за втрачені активи в Криму

Київський апеляційний суд задовольнив позов «Ощадбанку» і дозволив виконати рішення Міжнародного комерційного арбітражу щодо стягнення 1,1 мільярда доларів з Росії як компенсацію за вилучення українських активів в окупованому Криму. Відповідне рішення було ухвалене 17 липня, однак в Єдиному реєстрі його опублікували тільки 22 липня.

Своїм рішенням суд підтвердив вирок Міжнародного комерційного арбітражу у Парижі від 26 листопада 2018 року.

Київський суд також видав виконавчі листи про стягнення з Росії не лише вказаної суми, але й відсотків, що нараховуються з березня 2014 року.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.