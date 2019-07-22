У Запоріжжі відбулася акція на підтримку кримських татар

У Запоріжжі на майдані Героїв Революції ввечері 21 липня відбувся мітинг солідарності з кримськими татарами. У ньому взяли участь місцеві активісти та учасники всеукраїнського мотопробігу за єдність України, що прибули до міста.

«Мотопробіг єдності – за те, щоб мотоспільнота була єдина, і щоб Україна єдина в межах тих територій, у яких отримала свою незалежність… Також веземо прапор кримських татар. Будемо передавати його на Чонгарі. Там стоїть батальйон «Аскер». Це буде своєрідний меседж, що ми не забули про кримських татар, ми пам’ятаємо, що Крим – це Україна, і будемо домагатися того, щоб його анексія скінчилася. Наше головне послання, що Україна єдина, що ми маємо бути єдині, як би нас не намагались розсварити між собою», – розповів ініціатор мотопробігу Микола Спірідонов.

Мотопробіг за єдність України стартував 15 липня в Ужгороді. У ньому беруть участь близько 300 байкерів.

Під час акції байкери їдуть через усю країну та відвідають оборонців України в Маріуполі та на Чонгарі. З собою активісти везуть два великих прапори: державний прапор України і національний прапор кримськотатарського народу. Фінішує автопробіг 23 липня в Одесі.