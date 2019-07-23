Фоторепортаж: в Одесі завершився «Мотопробіг єдності»

Українські мотоциклісти з різних клубів проїхались Україною, щоб продемонструвати єдність країни. Пробіг тривав із 15 до 23 липня – байкери проїхали 4012 кілометрів. Колона стартувала в Ужгороді і прямувала до Одеси через Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, Рівне, Дубно, Тернопіль, Вінницю, Бердичів, Житомир, Київ, Полтаву, Харків, Суми, Краматорськ, Слов'янськ, Дніпро, острів Хортицю, Маріуполь, Мелітополь, Херсон, пункт пропуску Чонгар і Миколаїв. Постійно у пробігу брало участь близько десятка мотоциклістів, проте в кожній області до них приєднувалися члени місцевих мотоклубів.