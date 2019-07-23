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23 Липень 2019, Київ 23:02
Фотогалереї

Фоторепортаж: в Одесі завершився «Мотопробіг єдності»

Українські мотоциклісти з різних клубів проїхались Україною, щоб продемонструвати єдність країни. Пробіг тривав із 15 до 23 липня – байкери проїхали 4012 кілометрів. Колона стартувала в Ужгороді і прямувала до Одеси через Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, Рівне, Дубно, Тернопіль, Вінницю, Бердичів, Житомир, Київ, Полтаву, Харків, Суми, Краматорськ, Слов'янськ, Дніпро, острів Хортицю, Маріуполь, Мелітополь, Херсон, пункт пропуску Чонгар і Миколаїв. Постійно у пробігу брало участь близько десятка мотоциклістів, проте в кожній області до них приєднувалися члени місцевих мотоклубів.
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Байкер &laquo;Венгр&raquo; із Ужгорода сказав дружині, що вийде на каву і, врешті-решт, проїхав через усю країну
2 Байкер «Венгр» із Ужгорода сказав дружині, що вийде на каву і, врешті-решт, проїхав через усю країну
В Одесі байкери зібралися біля пам&#39;ятника Дюку де Рішельє
3 В Одесі байкери зібралися біля пам'ятника Дюку де Рішельє
Володимир Кобилянський, байкер із клубу &laquo;Древляни&raquo; (Овруч)
4 Володимир Кобилянський, байкер із клубу «Древляни» (Овруч)
Президент Вован &ndash; тому що керівник байкерського клубу, а не тому, що голосував за Зеленського
5 Президент Вован – тому що керівник байкерського клубу, а не тому, що голосував за Зеленського
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Прапорами із кримськими татарами обмінялися на Чонгарі
9 Прапорами із кримськими татарами обмінялися на Чонгарі
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&laquo;Крим &ndash; це Україна&raquo;, &ndash; наголошують учасники пробігу
11 «Крим – це Україна», – наголошують учасники пробігу
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