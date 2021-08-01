У Запоріжжі завершився всеукраїнський мотопробіг за єдність України

У Запоріжжі 1 серпня фінішував мотопробіг за єдність України. Учасників акції на центральній площі міста зустрічали місцеві байкери та журналісти.

Повний маршрут мотопробігу з Ужгорода до Запоріжжя подолали 45 мотоциклістів.

«Це мій другий мотопробіг. Ми з Боярки, тобто ми двома мотоциклами, я і мій син 18 років, подавалися в Ужгород на старт, і з Ужгорода їдемо по всьому маршруту. Це дуже чудова ідея єднання країни, єднання байкерської спільноти, єднання людей. А по-друге, це можливість із друзями проїхатися, побути два тижні в чудовій компанії. Думаю, що такі заходи єднають країну, бо у нас по всьому маршруту їхали люди з різних міст: і з Західної України, і їдуть з Слов’янська, Харкова. Вони тримаються купи, вони допомагають один одному. Обмінюємося телефонами. Якщо це здійснюється в цьому пробігу, то це означає, що ідея працює, і все збувається», – розповів учасник мотопробігу Олег Яценко.

Усього ж цього року до участі в мотопробігу долучилося понад дві з половиною тисячі учасників.

«Задоволення дуже велике. Як бачите, зустріло нас дуже багато людей на фініші. Вважаю, що наша місія повністю виконана. У нас закінчилися браслети для учасників. У Дніпрі нарахували дві з половиною тисячі. Тепер маю передавати місцевим клубам, починаючи з Кривого Рогу, браслети, аби вручили учасникам», – розповів ініціатор мотопробігу Микола Спірідонов.

Після урочистої зустрічі в центрі Запоріжжя та світлин на пам’ять учасники мотопробігу вирушили на Хортицю, де для них у «Кінному театрі» було організовано святкову програму. Також на Хортиці вивісили прапор України, який байкери провезли через усю країну до Запоріжжя. Вони забрали з собою раніше вивішений у «Кінному театрі» прапор із минулорічної акції, щоб зберегти його в музеї мотопробігу.

Мотопробіг за єдність України стартував 19 липня в Ужгороді. Під час акції байкери проїхали через 54 міста, подолавши понад 5 тисяч кілометрів. Мотопробіг відбувається п’ятий рік поспіль і втретє фінішує у Запоріжжі. З собою мотоциклісти провезли через усю країну два великих прапори: державний прапор України і національний прапор кримськотатарського народу.