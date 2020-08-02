У Запоріжжі фінішував всеукраїнський мотопробіг за єдність України

2 серпня у Запоріжжі фінішував мотопробіг за єдність України. Учасників акції на центральній площі міста зустрічали місцеві байкери та журналісти.

За даними ініціатора мотопробігу Миколи Спірідонова, до заходу долучилися майже 2 тисячі людей.

«Кожен рік нас все більше і більше. Люди вірять і це дуже добре. Цей мотопробіг потрібний, щоб люди розуміли: які б вони не були різні, де б вони не проживали на території України, вони всі є патріотами, всі є українці, і треба максимально нівелювати те, що нас роз’єднує. Запам’яталося, коли ми в Святогірську ночували, як хлопці з Ужгорода тягнули до себе у гості хлопців з Краматорська. І це було символом для мене єднання, що мотопробіг працює», – сказав Радіо Свобода Спірідонов.

У зустрічі учасників мотопробігу взяв участь і голова Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін, що є учасником запорізького моторуху.

Після урочистої зустрічі в центрі Запоріжжя та світлин на пам’ять учасники мотопробігу вирушили на Хортицю, де для них у «Кінному театрі» було організовано святкову програму. Також на Хортиці вивісили прапор України, який байкери провезли через всю країну до Запоріжжя. Вони забрали з собою раніше вивішений у «Кінному театрі» прапор з акції 2018 року, аби зберегти його у музеї мотопробігу.

Мотопробіг за єдність України стартував 20 липня в Ужгороді. Під час акції байкери проїхали через 54 міста, подолавши понад 6 тисяч кілометрів. Мотопробіг відбувається четвертий рік поспіль і вдруге фінішує у Запоріжжі. З собою мотоциклісти провезли через всю країну два великих прапори: державний прапор України і національний прапор кримськотатарського народу.

Як повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю байкери передали український прапор херсонським прикордонникам.