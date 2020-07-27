Пів тисячі артилеристів урочисто отримали військові берети на Хортиці (фото)

На острові Хортиця у Запоріжжі біля історико-культурного комплексу «Запорізька січ» 27 липня відбулася урочиста церемонія вручення беретів нового зразка бійцям 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька січ», що базується у місті. Як передає кореспондент Радіо Свобода, берети отримали нові бійці підрозділу, що повернулися до Запоріжжя із зони проведення операції Об’єднаних сил після виконання бойових завдань.

«Це започаткована минулого року традиція. Ми пишаємося артилерією. Наш рід військ є найпотужнішим. Як такої підготовки цей захід не потребує: кожен бажає отримати свій берет, тому сумлінно виконує свій обов’язок і з нетерпінням чекає вручення. Цього разу вручали 500 беретів. Коли військовослужбовець виконав бойове завдання, він показав, що він дійсно гідний високого звання артилериста, він отримує свій берет», – розповів командир 55-ої окремої артилерійської бригади «Запорізька січ» Роман Качур.

Під час церемонії військові також отримали відзнаки та нагороди за військову службу. У заході взяли участь і представниці волонтерського об’єднання «Запорізькі берегині». Вони вручили військовим вишитий для 55-ї окремої артилерійської бригади обереговий рушник. Над ним упродовж двох місяців працювали 34 волонтери.

Традиція урочистого вручення на Хортиці беретів бійцям 55-ої артбригади була започаткована в жовтні минулого року, коли підрозділ став одним з перших артилерійських підрозділів ЗСУ, що отримав берети нового зразка.

55-а окрема артбригада – один з найстаріших артилерійських підрозділів України. Його військовослужбовці від самого початку російської агресії на Донбасі беруть участь у бойових діях. У 2018 році бригада отримала почесне найменування «Запорізька січ».